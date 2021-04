Torino - Juventus 1 - 1 live | Sanabria risponde a Chiesa e pareggia i conti

(Di sabato 3 aprile 2021) Goal del! Su un gran tiro di Rincon dalla distanza Szczesny non è riuscito a respingere benissimo la palla, sulla quale si è avventato, che ha trovaro il pareggio dell'1 - 1 con di ...

juventusfc : KICK-OFF | È cominciato il Derby della Mole. Diamo il massimo. Insieme! #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - JuventusTV : SIAMO LIVE ???? Verso #ToroJuve ??? On demand, qui: - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - ilbaronejager : 'Le vinceremo tutte' Juventus - Benevento 0-1 Torino - Juventus 2-1 Ma di quale stagione parlava Pirlo? #ToroJuve - finallyE_ : RT @occhioceruleo: Rendimento casalingo 2021 da mani nei capelli ? Juventus ? Torino ? Atalanta ? Crotone ? Inter ? Stella Rossa ? Udinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juventus

Commenta per primo Rolando Mandragora , centrocampista del, ex, parla a Dazn nell'intervallo del derby della Mole: 'Siamo entrati subito in partita, il gol loro ci ha fatto reagire. Serve la stessa attenzione e la stessa fame'.Derby della Mole tra ildi Davide Nicola e ladi Andrea Pirlo. Entrambe le formazioni si apprestano ad affrontare la stracittadina con una grande voglia di riscatto. I granata, nell'ultimo turno di campionato,...Bologna-Inter (20.45) a Cagliari: Cagliari-Verona 0-2 a Genova: Genoa-Fiorentina 1-1 a Roma: Lazio-Spezia 2-1 a Milano: Milan-Sampdoria 1-1 a Napoli: Napoli-Crotone 4-3 a R. Emilia: Sassuolo-Roma 2-2 ...Derby della Mole tra il Torino di Davide Nicola e la Juventus di Andrea Pirlo. Entrambe le formazioni si apprestano ad affrontare la stracittadina con una grande voglia di riscatto. I granata, ...