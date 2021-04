Torino Juve LIVE: riscaldamento in corso per le due squadre (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Juve si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Juve 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Juve 0-0: risultato e tabellino Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Vojvoda; Verdi, Belotti, Sanabria. All. Nicola. A disp. Ujkani, Milinkovic-Savic, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Vojvoda; Verdi, Belotti, Sanabria. All. Nicola. A disp. Ujkani, Milinkovic-Savic, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, ...

Advertising

juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - juventusfc : ???? @TorinoFC_1906, focus sui nostri prossimi avversari! ?? - JuventusTV : SIAMO LIVE ???? Verso #ToroJuve ??? On demand, qui: - _BeFoot : • Onze du Torino ?? Sirigu - Izzo, Bremer, Buongiorno - Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi - Verdi, Sanabria, Bel… - RichardRoque95 : RT @JuventusTV: SIAMO LIVE ???? Verso #ToroJuve ??? On demand, qui: -