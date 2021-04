Torino Juve 1-1 LIVE: Sanabria firma il pareggio granata (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Juve si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Juve 1-1 MOVIOLA 2? Occasione Morata – Subito pericoloso lo spagnolo, con Sirigu che in uscita bassa si immola al tentativo dell’attaccante. 4? Tiro Chiesa – Sponda di testa di Morata per Chiesa, che si coordina in area ma alza troppo la mira. Conclusione alta sopra la traversa. 5? Occasione Chiesa – Ancora il classe ’97 protagonista, questa volta è Sirigu a respingere il suo tentativo con i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 2? Occasione Morata – Subito pericoloso lo spagnolo, con Sirigu che in uscita bassa si immola al tentativo dell’attaccante. 4? Tiro Chiesa – Sponda di testa di Morata per Chiesa, che si coordina in area ma alza troppo la mira. Conclusione alta sopra la traversa. 5? Occasione Chiesa – Ancora il classe ’97 protagonista, questa volta è Sirigu a respingere il suo tentativo con i ...

