Torino, Buongiorno: «Che emozione giocare contro la Juventus» (Di sabato 3 aprile 2021) Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il derby contro la Juventus Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il derby contro la Juventus. Le sue dichiarazioni «Devo dire che è stato parecchio emozionante per me che sono cresciuto nel Toro, ho giocato tanti derby con le giovanili e giocare il primo in prima squadra è stato molto emozionante. Ho giocato con concentrazione ma anche tranquillità, consapevole che il gruppo mi avrebbe dato una mano. Abbiamo preparato bene la gara e penso che l’abbiamo dimostrato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Alessandro, difensore del, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il derbylaAlessandro, difensore del, ha parlato al canale ufficiale del club dopo il derbyla. Le sue dichiarazioni «Devo dire che è stato parecchio emozionante per me che sono cresciuto nel Toro, ho giocato tanti derby con le giovanili eil primo in prima squadra è stato molto emozionante. Ho giocato con concentrazione ma anche tranquillità, consapevole che il gruppo mi avrebbe dato una mano. Abbiamo preparato bene la gara e penso che l’abbiamo dimostrato». Leggi su Calcionews24.com

