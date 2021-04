Toni Bou esagerato | salti e acrobazie con una Honda Africa Twin da 226 kg!

(Di sabato 3 aprile 2021) il re indiscusso del trial. Dal 2007Bou non conosce la sconfitta. In 14 stagioni sono arrivati altrettanti 28 titoli, divisi tra indoor e outdoor, all'impressionante ritmo di due medaglie d'oro ...

il re indiscusso del trial. Dal 2007non conosce la sconfitta. In 14 stagioni sono arrivati altrettanti 28 titoli, divisi tra indoor e outdoor, all'impressionante ritmo di due medaglie d'oro l'anno. E solo perché più di quelle ...Un esemplare con carattere avventuriero Protagonista in sella l'esperto campione di trial, citato nel post associato al filmato visibile su Facebook. 'Africa Twin' comparve la prima volta ...Protagonista in sella l’esperto campione di trial Toni Bou, citato nel post associato al filmato visibile su Facebook. “Africa Twin” comparve la prima volta sulla gamma Honda nel 1988, al lancio della ...Il campione spagnolo ha pubblicato un breve filmato in cui effettua acrobazie solo teoricamente proibite per l'enduro giapponese da 226 kg ...