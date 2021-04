Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, il messaggio per il compleanno: “Mai rinunciato alla nostra amicizia” (Di sabato 3 aprile 2021) Distensione tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, amici sin da bambini che si sono separati a causa di una lite che sembra ormai alle spalle. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha rotto il ghiaccio con un messaggio di auguri per Tommaso Zorzi tra le sue Storie Instagram. Non ci sono chiari segni che i canali di comunicazione tra i due siano aperti definitivamente, ma certo la rottura sembra superata. Aurora Ramazzotti: la Storia per il compleanno di Tommaso Zorzi Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi con una Storia su Instagram. Parole che ricordano ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Distensione tra, amici sin da bambini che si sono separati a causa di una lite che sembra ormai alle spalle. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha rotto il ghiaccio con undi auguri pertra le sue Storie Instagram. Non ci sono chiari segni che i canali di comunicazione tra i due siano aperti definitivamente, ma certo la rottura sembra superata.: la Storia per ildirompe il silenzio sucon una Storia su Instagram. Parole che ricordano ...

Advertising

mtvitalia : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! ?? Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibi… - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - fanpage : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! #tzday - triodelcuore : RT @MediasetPlay: Un salto in Honduras con gli opinionisti dell’@IsolaDeiFamosi ?? #Verissimo vi aspetta alle 15.30 su #Canale5 e in streami… - liber014 : @tommaso_zorzi scendi dal piedistallo e inzia a trattare in modo decente Oppini #tzvip -