Tommaso Stanzani | età e passioni del ballerino eliminato nel terzo serale di Amici 20

Tommaso Stanzani è uno dei ballerini di Amici 20, è lui il protagonista dell'eliminazione a sorpresa del terzo serale, andato in onda sabato 3 aprile. Tommaso è apparso fin da subito una nuova promessa del ballo, una passione la sua coltivata fin da piccolo insieme a quella del pattinaggio. Chi è Tommaso Stanzani di Amici 20 Classe 2001, Tommaso Stanzani è nato il 21 marzo, con i suoi 19 anni è una vera promessa della danza. Una passione arrivata dopo quella per il pattinaggio. Tommaso si è buttato nel pattinaggio seguendo le orme paterne, i genitori infatti sono entrambi pattinatori professionisti Successivamente, grazie alla danza, è approdato ad ...

