Tommaso Stanzani | chi è il ballerino di “Amici”

Tommaso Stanzani è il ballerino di "Amici" che ha conquistato un posto al serale nella squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Stasera vedremo il giovane artista bolognese nella nuova puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. Trascorre l'infanzia a Sant' Agata Bolognese nella provincia emiliana. I genitori, entrambi pattinatori trasmettono questa passione al piccolo Tommaso, che inizia a muovere i primi passi sui pattini a soli 3 anni. Frequenta il liceo coreutica dove sviluppa una passione per la danza ed il pattinaggio artistico. La madre Barbara Calzolari ex pattinatrice è stata anche nei primi anni la coreografa delle sue esibizioni Tommaso Stanzani di Amici è un pattinatore professionista

