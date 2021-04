Tom Hanks, il figlio sotto accusa per la sua nuova linea d’abbigliamento: “Lo stesso carattere del Mein Kampf di Hitler” (Di sabato 3 aprile 2021) Pioggia di critiche nei confronti Chet, figlio della star americana Tom Hanks, per aver utilizzato un carattere considerato “razzista” nella sua nuova collezione di merchandising dal nome “White Boy Summer“. Come riportato dal Guardian, la sua collezione di felpe, magliette, pantaloncini, etc. utilizza un carattere in stile gotico che non è stato affatto gradito da molti utenti sui social, in quanto “simile a quello di Fraktur, utilizzato nella Germania nazista e in modo più evidente sulla copertina del libro Mein Kampf di Hitler“. A rendere tutto ancora più discutibile, il fatto che la scorsa settimana Chet Hanks abbia pubblicato un video su Instagram in cui affermava: “Ho appena avuto questa sensazione, amico, che questa estate sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Pioggia di critiche nei confronti Chet,della star americana Tom, per aver utilizzato unconsiderato “razzista” nella suacollezione di merchandising dal nome “White Boy Summer“. Come riportato dal Guardian, la sua collezione di felpe, magliette, pantaloncini, etc. utilizza unin stile gotico che non è stato affatto gradito da molti utenti sui social, in quanto “simile a quello di Fraktur, utilizzato nella Germania nazista e in modo più evidente sulla copertina del librodi“. A rendere tutto ancora più discutibile, il fatto che la scorsa settimana Chetabbia pubblicato un video su Instagram in cui affermava: “Ho appena avuto questa sensazione, amico, che questa estate sarà ...

