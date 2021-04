The Walking Dead 10X22: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di sabato 3 aprile 2021) The Walking Dead 10X22 va in onda domenica 4 aprile 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 5 aprile, su Sky Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X22: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X22 si intitola Here’s Negan che tradotto in italiano significa “ecco Negan”. Si tratta del finale di stagione che sarà dedicato al villain più amato della serie tv. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Theva in onda domenica 4 aprile 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 5 aprile, su Sky Fox. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV ETheL’episodio Thesi intitola Here’s Negan che tradotto in italiano significa “ecco Negan”. Si tratta del finale di stagione che sarà dedicato al villain più amato della serie tv. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ...

