'The Rising' è la nuova serie Lux Vide sulla vita di Gesù (Di sabato 3 aprile 2021) 'The Rising' è la nuova serie prodotta da Lux Vide sulla vita di Gesù. Essa promette uno sguardo diverso, ma nel pieno rispetto di chi crede Secondo quanto ha pubblicato Variety, la Luxe Vide è in procinto di dar vita ad una nuova e ambiziosa serie tv dedicata alla vita di Gesù. La serie storica sarà in lingua inglese e si concentrerà su quella che è stata descritta come la "storia umana e secolare" di Gesù Cristo. La serie ancora non è stata scritta, nei prossimi mesi a Los Angeles si inizierà a lavorare a tal proposito, ma già si conoscono alcuni dettagli. A The Rising lavorerà Stephen J. Davis come ...

