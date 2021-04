The Falcon and The Winter Soldier e The Boys tra John Walker e il Patriota: un condottiero per gli USA (Di sabato 3 aprile 2021) Il nuovo Captain America, John Walker e Il Patriota di The Boys: cosa li divide e cosa invece li rende due lati della stessa medaglia? The Falcon and the Winter Soldier è una serie che promette di regalare qualcosa di assolutamente inedito all'interno del Marvel Cinematic Universe. Se con Wanda abbiamo intrapreso un viaggio alquanto disturbante all'interno della narrativa pop, esplorato la psiche di una delle eroine più complesse e fragili del panorama cinecomic, le avventure di Sam e Bucky invece assumono una connotazione molto diversa. Politica, storia, società, sono i veri protagonisti di questa serie, così come lo erano di The Boys. Ed ecco allora che un confronto tra i due simboli dell'America di fronte al mondo, tra Patriota e il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Il nuovo Captain America,e Ildi The: cosa li divide e cosa invece li rende due lati della stessa medaglia? Theand theè una serie che promette di regalare qualcosa di assolutamente inedito all'interno del Marvel Cinematic Universe. Se con Wanda abbiamo intrapreso un viaggio alquanto disturbante all'interno della narrativa pop, esplorato la psiche di una delle eroine più complesse e fragili del panorama cinecomic, le avventure di Sam e Bucky invece assumono una connotazione molto diversa. Politica, storia, società, sono i veri protagonisti di questa serie, così come lo erano di The. Ed ecco allora che un confronto tra i due simboli dell'America di fronte al mondo, trae il ...

Advertising

darko83 : Ho appena aggiunto The Falcon and t... alla mia raccolta! #tvtime - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and The Winter Soldier e The Boys tra John Walker e il Patriota: un condottiero per gli USA… - MangaForevernet : ? The Falcon And The Winter Soldier - Wyatt Russel è stato raccomandato da James Gunn ? ? - ireneligorio : RT @MarvelNewsIT: Avrete delle difficoltà a battere questi due in una gara di sguardi... i Funko Pop! di The Falcon and The Winter Soldier… - ireneligorio : RT @MarvelNewsIT: È il momento per un cambio di location ?? Il terzo episodio della Serie Originale Marvel Studios, The Falcon and The Wint… -