Terremoto | lieve scossa con epicentro a Noci Magnitudo 2 | 4 registrata alle 14 | 30

NoiNotizie : #Terremoto: lieve scossa con epicentro a Noci (#Bari) - CasilinaNews : #Ciociaria, lieve scossa di terremoto a Terelle: ecco dove è stata avvertita - TG24info : ULTIM’ORA #Cassinate – Lieve scossa di #terremoto all’alba - InMeteo : Napoli: nella notte lieve scossa di terremoto nei Campi Flegrei, avvertiti boati - TG24info : Posta Fibreno – Terremoto nella notte di magnitudo 2.3, avvertito | -

Unascossa di(magnitudo 2.4) è stata avvertita alle 14.30 di oggi in provincia di Bari, con epicentro a Noci, a 10 km di profondità. Non si segnalano danni.... ieri scossa in provincia di Perugia Nel corso della mattinata di ieri, venerdì 2 aprile 2021, esattamente alle ore 21:06, si è verificata unascossa didi magnitudo 2.2 in Umbria , ...Forte terremoto M 4.6 nel Mar Mediterraneo Centrale: i dati ufficiali EMSC Nella giornata di oggi, sabato 3 aprile 2021, la terra ha tremato con intensità ?vengono svegliati da leggere scosse di terremoto. Parliamo di scosse di lievissima entità, prevalentemente, sotto i due gradi, ma superficiali, quindi avvertiti dalla popolazione. Si tratta di uno ...