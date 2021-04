Tennis | trionfo di Ashleigh Barty al Masters 1000 di Miami

(Di sabato 3 aprile 2021)ha vinto ildi. Battuta in finale la canadese Andreescu.(STATI UNITI) –ha vinto ildi. Secondo successo consecutivo (nel 2020 il torneo non si è disputato per la pandemia n.d.r.) per l’australiana in questa tappa del circuito Wta. La numero uno del ranking ha avuto la meglio sulla Andreescu in due set. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, laha avuto vita facile nel secondo per un problema alla caviglia della sua avversaria. La canadese, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca. Per l’australiana si tratta del secondo successo in questo 2021. Congratulations to World No.1 Ash ...

