Tennis: Jannik Sinner in finale al torneo di Miami (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner vince in rimonta contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero sette al torneo in Florida e protagonista dell'eliminazione del favorito, Daniil Medveded L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 aprile 2021)vince in rimonta contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero sette alin Florida e protagonista dell'eliminazione del favorito, Daniil Medveded L'articolo proviene da Firenze Post.

