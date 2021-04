Temptation Island | ecco le tre coppie famose che potrebbero partecipare all’edizione 2021 FOTO

(Di sabato 3 aprile 2021)in un’unica edizione Da qualche settimana la Fascino PGT sta lavorando alla prossima edizione di. Ma quest’anno ci sarà una grossa novità, infatti, per la prima volta dopo tre stagioni consecutive, non andrà in onda la doppia edizione. Ebbene sì, ce ne sarà solamente e con molta probabilità sarà condotta da Filippo Bisciglia e sarà come in passato, ovvero composto fra concorrenti vip e nip. Quindi, quella solo con i personaggi famosi è stata definitivamente archiviata nel 2019 con la seconda ed ultima stagione, come confermato la stessa produttrice Maria De Filippi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chiessere queste. Le possibibilipartecipanti Ricordiamo che la prima è stata presentata ...

... opinionista e mamma, ma in molti non conoscono il suo esordio in tv avvenuto in una calda estate del 2005 quando Maria de Filippi lanciò l'antenato di, Primo Amore , e lei vi prese ...Tre anni fa ha partecipato come tentatrice a. Della sua vita privata si è tanto parlato per via della sua relazione con l'imprenditore Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, ...Karina Cascella, lite con Laura Cremaschi a Ciao Darwin A grande richiesta per lo scontro tra web e tv: "Voi il c*lo lo fare vedere" ...Questa estate tornerà una nuova edizione di Temptation Island e saranno sei interessanti coppie i nuovi concorrenti che per settimane metteranno alla prova il loro amore su una paradisiaca isola. Tra ...