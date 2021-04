Svegliati amore mio: la polemica come polvere sottile (Di sabato 3 aprile 2021) La miniserie Svegliati amore mio ha creato polemica e non poco scalpore da parte dell’acciaieria di Taranto. I registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono indignati dalla notizia che degli operai dell’azienda ArcelorMittal sono stati sospesi. Il motivo? Hanno suggerito, sui loro profili Facebook, di guardare la serie! Assurdo vero? Dove è finita la libertà di parola? Si rimane sconcertati dalla notizia che alcuni operai dell’azienda ArcelorMittal sono stati sospesi con nota disciplinare dal responsabile delle risorse umane Arturo Ferrucci. Secondo quest’ultimo, l’azienda rispetta i limiti di legge delle emissioni. La dirigenza si è sentita denigrata e messa in cattiva luce vedendo pubblicato sui profili di questi operai l’invito a guardare la serie. Ma è mai possibile che la serie Svegliati amore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) La miniseriemio ha creatoe non poco scalpore da parte dell’acciaieria di Taranto. I registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono indignati dalla notizia che degli operai dell’azienda ArcelorMittal sono stati sospesi. Il motivo? Hanno suggerito, sui loro profili Facebook, di guardare la serie! Assurdo vero? Dove è finita la libertà di parola? Si rimane sconcertati dalla notizia che alcuni operai dell’azienda ArcelorMittal sono stati sospesi con nota disciplinare dal responsabile delle risorse umane Arturo Ferrucci. Secondo quest’ultimo, l’azienda rispetta i limiti di legge delle emissioni. La dirigenza si è sentita denigrata e messa in cattiva luce vedendo pubblicato sui profili di questi operai l’invito a guardare la serie. Ma è mai possibile che la serie...

Advertising

fanpage : Alcuni operai dell’ex Ilva di Taranto rischiano il licenziamento per avere invitato a guardare la serie tv Svegliat… - Alispitt : RT @contropiano: Il tuo like disturba il padrone. Alcuni lavoratori ArcelorMittal pubblicano sul proprio profilo Facebook uno screenshot ch… - stiles_sbluegip : RT @imluca_: La Ferragni ha proprio detto all’Italia svegliati amore mio se no mamma non ce la fa - Alien1it : RT @contropiano: Il tuo like disturba il padrone. Alcuni lavoratori ArcelorMittal pubblicano sul proprio profilo Facebook uno screenshot ch… - fulviagr : RT @nandupopusss: Udite! Udite! Pare che invitare a vedere il film SVEGLIATI AMORE MIO possa costare il posto di lavoro. Se così fosse non… -