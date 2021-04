Superenalotto | centrati tre ‘5’ da 84mila euro | ecco dove

(Di sabato 3 aprile 2021) Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione vincente di oggi delinvece tre ‘5’ con una quota di 84.032: le schedine vincenti sono state giocate in punti vendita di Roccastrada (Gr) Fiumicino (Rm) e Pagani (Sa). Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 132,6 milioni di. La combinazione vincente del concorso di oggi delè composta dai numeri: 1, 39, 53, 60, 75, 76. Numero Jolly: 36. Numero Superstar: 8. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Superenalotto 3 aprile estrazioni dei simboli del nuovissimo gioco, legato all'estrazione del Lotto, nel mese di febbraio la Ruota scelta è di Firenze. ROVERETO. La vincita, assolutamente cospicua anche se non ti cambia la vita, si è verificata giovedì scorso. Era il 1º aprile, il giorno che viene tradizionalmente dedicato agli scherzi.