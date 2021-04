Super Mario Bros per NES, copia rarissima venduta all’asta per 600k dollariHDblog.it (Di sabato 3 aprile 2021) Una copia del celebre gioco Super Mario Bros per la console NES è recentemente andata all’asta e il prezzo finale di vendita è davvero da record. Sono stati 13 i partecipanti che se la sono guerreggiata a colpi di offerte, arrivando alla battuta finale di 660.000 dollari. Di questi, il fortunato ex-proprietario del gioco si è tenuto 550.000 dollari ed ha poi raccontato la storia che si cela dietro a questa copia datata all’anno 1986. Si tratta di una delle prime versioni di Super Mario Bros acquistabili negli Stati Uniti. A quanto pare, ne circolarono 11 varianti che differivano esclusivamente per la confezione di vendita. La copia in questione venne acquistata come regalo di Natale, ma per ragioni sconosciute è ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 aprile 2021) Unadel celebre giocoper la console NES è recentemente andatae il prezzo finale di vendita è davvero da record. Sono stati 13 i partecipanti che se la sono guerreggiata a colpi di offerte, arrivando alla battuta finale di 660.000 dollari. Di questi, il fortunato ex-proprietario del gioco si è tenuto 550.000 dollari ed ha poi raccontato la storia che si cela dietro a questadatata all’anno 1986. Si tratta di una delle prime versioni diacquistabili negli Stati Uniti. A quanto pare, ne circolarono 11 varianti che differivano esclusivamente per la confezione di vendita. Lain questione venne acquistata come regalo di Natale, ma per ragioni sconosciute è ...

