Sui media i leader politici oscurano i ministri del Governo Draghi (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – I mezzi d’informazione italiani danno più spazio ai maggiori leader politici che non ai ministri del Governo guidato da Mario Draghi, il quale, però, come prevedibile, è il più citato sui media (50.914 menzioni). Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovo Governo dal 25 febbraio al 31 marzo, mettendola a confronto con quella dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – I mezzi d’informazione italiani danno più spazio ai maggioriche non aidelguidato da Mario, il quale, però, come prevedibile, è il più citato sui(50.914 menzioni). Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovodal 25 febbraio al 31 marzo, mettendola a confronto con quella dei ...

Advertising

borghi_claudio : Il 'mistero' dei morti covid e dei dati istat. Secondo l'amico @pbecchi il fatto che i morti covid non siano visibi… - marattin : Il picco della pressione sui reparti ospedalieri, in questa terza ondata, pare essere passato. Da 3 giorni in calo… - CarloCalenda : #Gratteri deve semplicemente essere rimosso. Abbiamo già visto cose inaudite, discussioni sui media su inchieste in… - vitali_giuseppe : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Fiocco: 2 mesi taglia media meticcio , Cane Maschio: Fiocco ha 2 mesi e cerca una famiglia: i suoi fratellin… - cicciagatta : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Fiocco: 2 mesi taglia media meticcio , Cane Maschio: Fiocco ha 2 mesi e cerca una famiglia: i suoi fratellin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui media Aosta: Rinascimento VdA, 'non è certo la maggioranza a metterci il bavaglio' I consiglieri comunali di Rinascimento VdA replicano ai consiglieri di maggioeranza che sui media 'si lamentano della fecondità del nostro agire politico nel ruolo di Consiglieri, con particolare ...

Hailey Bieber limita l'uso dei social perché tossici: 'Ho avuto difficoltà coi confronti sui corpi' ... " Le persone possono dire quello che vogliono su Internet, poi tutto diventa virale perché le persone credono a tutto ciò che leggono sui social media " ha detto. La modella aveva cominciato a ...

Sui media i leader politici oscurano i ministri del Governo Draghi Il Tempo Sui media i leader politici oscurano i ministri del Governo Draghi ROMA (ITALPRESS) – I mezzi d’informazione italiani danno più spazio ai maggiori leader politici che non ai ministri del Governo guidato da Mario Draghi, il quale, però, come prevedibile, è il più ...

Capitol Hill, l'aggressore aveva disturbi psichici Lo riporta la Cnn citando fonti investigative che stanno indagando sui profili dell'uomo sui vari social media. Nelle ultime settimane Green avrebbe pubblicato in particolare alcuni post in cui diceva ...

I consiglieri comunali di Rinascimento VdA replicano ai consiglieri di maggioeranza che'si lamentano della fecondità del nostro agire politico nel ruolo di Consiglieri, con particolare ...... " Le persone possono dire quello che vogliono su Internet, poi tutto diventa virale perché le persone credono a tutto ciò che leggonosocial" ha detto. La modella aveva cominciato a ...ROMA (ITALPRESS) – I mezzi d’informazione italiani danno più spazio ai maggiori leader politici che non ai ministri del Governo guidato da Mario Draghi, il quale, però, come prevedibile, è il più ...Lo riporta la Cnn citando fonti investigative che stanno indagando sui profili dell'uomo sui vari social media. Nelle ultime settimane Green avrebbe pubblicato in particolare alcuni post in cui diceva ...