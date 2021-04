Sui media i leader politici oscurano i ministri del Governo Draghi (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – I mezzi d'informazione italiani danno più spazio ai maggiori leader politici che non ai ministri del Governo guidato da Mario Draghi, il quale, però, come prevedibile, è il più citato sui media (50.914 menzioni). Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovo Governo dal 25 febbraio al 31 marzo, mettendola a confronto con quella dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – I mezzi d'informazione italiani danno più spazio ai maggioriche non aidelguidato da Mario, il quale, però, come prevedibile, è il più citato sui(50.914 menzioni). Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovodal 25 febbraio al 31 marzo, mettendola a confronto con quella dei ...

Advertising

borghi_claudio : Il 'mistero' dei morti covid e dei dati istat. Secondo l'amico @pbecchi il fatto che i morti covid non siano visibi… - marattin : Il picco della pressione sui reparti ospedalieri, in questa terza ondata, pare essere passato. Da 3 giorni in calo… - CarloCalenda : #Gratteri deve semplicemente essere rimosso. Abbiamo già visto cose inaudite, discussioni sui media su inchieste in… - _Perla_Nera_ : RT @SouadSbai: #WASHINGTON, #CAPITOL HILL: BASTA CHIAMARLI PAZZI È UN ATTACCO #ISLAMISTA A #BIDEN L'aggressore era un seguace di una setta… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sui media i leader politici oscurano i ministri del Governo Draghi - -