Studente lavoratore vuole fare l’esame mentre guida il bus. Il prof si rifiuta: «Non si parla al conducente» – Il video (Di sabato 3 aprile 2021) È successo davvero, all’università di Pisa, in Toscana, dove uno Studente lavoratore, di 40 anni, di Livorno, voleva dare l’esame di diritto commerciale, rigorosamente online, mentre guidava il bus. L’uomo, infatti, è un autista per la società del trasporto pubblico locale della Toscana, che – non volendo rinunciare a questa sessione d’esami – ha preferito collegarsi durante l’orario di lavoro. Si è presentato, in video, lasciando esterrefatti sia il professore che i colleghi – mentre, con mascherina sul volto, auricolari e mani sul volante, stava guidando un bus. Insomma voleva farsi interrogare mentre portava in giro per la città i passeggeri. «Non posso fare un esame mentre ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) È successo davvero, all’università di Pisa, in Toscana, dove uno, di 40 anni, di Livorno, voleva daredi diritto commerciale, rigorosamente online,va il bus. L’uomo, infatti, è un autista per la società del trasporto pubblico locale della Toscana, che – non volendo rinunciare a questa sessione d’esami – ha preferito collegarsi durante l’orario di lavoro. Si è presentato, in, lasciando esterrefatti sia ilessore che i colleghi –, con mascherina sul volto, auricolari e mani sul volante, stavando un bus. Insomma voleva farsi interrogareportava in giro per la città i passeggeri. «Non possoun esame...

