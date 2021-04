Strage di Bologna, archiviazione per il giornalista del Secolo indagato per un’intervista a un magistrato (Di sabato 3 aprile 2021) La Procura di Ancona ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale dorico l’archiviazione del procedimento nel quale la pm Irene Bilotta aveva indagato il cronista del Secolo, Silvio Leoni ipotizzando gravissimi reati in relazione ad un’intervista telefonica che il giornalista aveva tentato di fare, il 18 ottobre del 2019, al presidente della Corte d’Assise Michele Leoni. “Non abbiamo ancora le motivazioni ma tutto è stato archiviato: evidentemente, come era prevedibile, non è emerso alcun elemento idoneo dell’accusa su possibili intrusioni del mio assistito sul cellulare del presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni“, dice all’Adnkronos l’avvocato Paolo Palleschi, difensore del giornalista del Secolo d’Italia. Silvio Leoni era stato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) La Procura di Ancona ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale dorico l’del procedimento nel quale la pm Irene Bilotta avevail cronista del, Silvio Leoni ipotizzando gravissimi reati in relazione adtelefonica che ilaveva tentato di fare, il 18 ottobre del 2019, al presidente della Corte d’Assise Michele Leoni. “Non abbiamo ancora le motivazioni ma tutto è stato archiviato: evidentemente, come era prevedibile, non è emerso alcun elemento idoneo dell’accusa su possibili intrusioni del mio assistito sul cellulare del presidente della Corte d’Assise diMichele Leoni“, dice all’Adnkronos l’avvocato Paolo Palleschi, difensore deldeld’Italia. Silvio Leoni era stato ...

