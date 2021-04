Storia moderna dello spionaggio e del declino della figura degli 007 (Di sabato 3 aprile 2021) Non ci sono più le spie di un tempo. C’era una volta Mata Hari, al secolo Margaretha Geertruida Zelle, che nei sofisticati salotti della Bella Epoque carpiva i segreti di potenti e adoranti ammiratori sconvolti dalla conturbante danza dei sette veli in cui si esibiva nei teatri di Parigi. Ebbe una bella vita ma fece un brutta fine, legata al palo del cortile del castello di Vincennes il 15 ottobre del 1917 davanti a un plotone formato da dodici esitanti fanti francesi che volle guardare negli occhi. Ancora non si erano spente le atmosfere coloniali dell’Impero britannico dove insospettabili agenti quali Rudyard Kipling osservavano con attenzione e con la collaborazione di decine d’indimenticabili Kim le mosse dei russi nelle terre di mezzo del Grande Gioco. Seguirono le guerre mondiali con l’immenso corredo di spie del geniale quanto poco convinto nazista, l’ammiraglio ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 aprile 2021) Non ci sono più le spie di un tempo. C’era una volta Mata Hari, al secolo Margaretha Geertruida Zelle, che nei sofisticati salottiBella Epoque carpiva i segreti di potenti e adoranti ammiratori sconvolti dalla conturbante danza dei sette veli in cui si esibiva nei teatri di Parigi. Ebbe una bella vita ma fece un brutta fine, legata al palo del cortile del castello di Vincennes il 15 ottobre del 1917 davanti a un plotone formato da dodici esitanti fanti francesi che volle guardare negli occhi. Ancora non si erano spente le atmosfere coloniali dell’Impero britannico dove insospettabili agenti quali Rudyard Kipling osservavano con attenzione e con la collaborazione di decine d’indimenticabili Kim le mosse dei russi nelle terre di mezzo del Grande Gioco. Seguirono le guerre mondiali con l’immenso corredo di spie del geniale quanto poco convinto nazista, l’ammiraglio ...

Advertising

R3NDEZV0US_ : mamma mia ma l'esame di storia moderna mi sta veramente dicendo in faccia tu nun si nisciun a cummann ij ca ngopp,… - Antonio22024399 : Tanto vero che anche Grillo pagliaccio in persona richiama e conferma questo primato ,vantandosi di essere socio de… - watapakjunhee : Ravn rappami il manuale di storia moderna di Carlo capra così finalmente presto attenzione e faccio sto esame - cmsmaeve : stasera talmente annoiata che alle 23:15 ho deciso di iniziare la tesina di storia moderna - Fiodor1976 : @Santas_Official io a 19 anni prendevo un misero 21 in storia moderna, decidendo immediatamente di mandare affanculo l'università. #Sinner -