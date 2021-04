Stoccarda-Werder domenica 4 aprile | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 3 aprile 2021) Ventisettesimo turno di Bundesliga, e il primo match in programma in questa giornata pasquale è quello tra loe il. Per la squadra di Matarazzo sconfitta da mettere in preventivo quella contro il Bayern, che arriva dopo una serie positiva da 10 punti nelle ultime 4 gare. C’è ancora modo e maniera di tentare un InfoBetting: Scommesse Sportive e