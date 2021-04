Stimoli fiscali e palliativi, ovvero come si combatte davvero la crisi economica Covid (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr – Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato da qualche settimana fa il “Coronavirus Relief Package” ovvero una manovra di politica fiscale che ammonta a circa 1.900 miliardi di dollari, una delle più grandi della storia americana. A questi aggiungiamo poi gli oltre 900 miliardi di dollari che il Congresso americano ha approvato a dicembre 2020. Rendendo così gli Stati Uniti la nazione al mondo che più ha speso per combattere la crisi provocata dal Covid. Le misure comprendono fra le altre cose la proroga dei sussidi di disoccupazione, espansione del credito d’imposta, pagamenti diretti di 1.400 dollari a persona, aiuti a Stati e governi locali, scuole e ricerca medica.Certo stiamo parlando della più grande economia del mondo e molti diranno che anche l’Europa non è stata a guardare. Non passa giorno che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr – Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato da qualche settimana fa il “Coronavirus Relief Package”una manovra di politica fiscale che ammonta a circa 1.900 miliardi di dollari, una delle più grandi della storia americana. A questi aggiungiamo poi gli oltre 900 miliardi di dollari che il Congresso americano ha approvato a dicembre 2020. Rendendo così gli Stati Uniti la nazione al mondo che più ha speso perre laprovocata dal. Le misure comprendono fra le altre cose la proroga dei sussidi di disoccupazione, espansione del credito d’imposta, pagamenti diretti di 1.400 dollari a persona, aiuti a Stati e governi locali, scuole e ricerca medica.Certo stiamo parlando della più grande economia del mondo e molti diranno che anche l’Europa non è stata a guardare. Non passa giorno che ...

