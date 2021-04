Stefania Orlando spiega perché è scomparsa dalla tv

(Di sabato 3 aprile 2021) Dopo il Grande Fratello Viptv. Ecco, terza classificata nel reality di Canale 5 Grande Fratello Vip, è sparita dal piccolo schermo. Al contrario di altri volti del Gf Vip che stanno lavorando in tv. Uno ad esempio è l’amico Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione numero 5 del reality, che oltre ad essere opinionista a L’Isola dei Famosi, è anche ospite in diversi programmi tv. Are ilnon compaia in tv è proprio la showgirl che su Instagram ha voluto tranquillizzare i fan. “Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi”, dice in una storia sul suo social. Edi stare lontanatv ...

Advertising

zialo96 : Che esistenza iconica stai facendo Stefania Orlando - francescadina11 : watch me andare a Roma e seguire tutti i consigli di Stefania Orlando regina della Balduina - xuxastan : @stefyorlando @Annamar43898959 @vanessafruci_ @14Adua Che la grammatica italiana riparta da Stefania Orlando?? - SilviaSese1990 : Ma che bella questa intervista @stefyorlando ... Bello sentirti parlare di Roma, ci sono stata una volta sola ma ci… - MChoosecalzona : RT @romatoday: La Roma di Stefania Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Tra gli ex inquilini della casa del GF Vip 5 ,è sicuramente tra quelli che continuano a destare maggior interesse. Durante i 170 giorni trascorsi nel bunker di Cinecittà la conduttrice romana ha conquistato tantissimi seguaci che ...Per quale motivonon è ospite dei programmi tv dopo il Grande Fratello Vip? Lei svela la ...Indimenticabile volto de 'Il lotto alle otto', la carriera televisiva di Stefania Orlando inizia nel '93 su Canale 5 con 'Sì o no?', l'anno dopo approda in Rai come valletta nel programma ...Stefania Orlando spiega su Instagram perché non la si vede nei programmi tv: l'ex gieffina rivela il motivo, ecco come stanno le cose.