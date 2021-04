Stati Uniti | l’Air Force One del futuro volerà a oltre 2 200 km h!

(Di sabato 3 aprile 2021) Diffuse le immagini del prototipo del nuovo AirOne. Si tratta di un jet supersonico. Il progetto punta alla consegna per il 2035. WASHINGTON – Dal jumbo al jet supersonico. PerOne si prospetta undi questo tipo. Il prototipo della Exosonic E’ ciò a cui sta lavorando una startup californiana, la Exosonic, a cui l’aeronautica militare statunitense ha affidato il progetto di sviluppare l’aereo presidenziale del. Exosonic ha ricevuto un contratto dal Presidential and Executive Airlift Directorate (PE) dopo aver impressionato i militari con il suo concetto di un gemello supersonico Mach 1.8 a braccio basso. Un modello che ricorda il Concorde ma che chiaramente presenta caratteristiche avveniristiche: velocità fino a2.200 chilometri orari, ...

Advertising

luigidimaio : Rispetto del pianeta, benessere dei cittadini e nuovi posti di lavoro: tre obiettivi che possiamo raggiungere riman… - welikeduel : La nostra Lucia Magi e Lorenzo a caccia di vaccini residui negli Stati Uniti #propagandalive - robertosaviano : Spesso il racconto del sogno americano ha la meglio sull’osservazione e sull'analisi. Più di 100 milioni di america… - zanon_graziella : @Rita20807271 @Colombo9luglio @gladiatoremassi Tanto meglio di noi ..Stati uniti ???? possono , pure alla sera uscir… - Cubano_74 : Gli #immigrati che entrano negli Stati Uniti erano preoccupati di dover lasciare i loro animali domestici, ma un pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

Corriere della Sera

Le ricerche daglidocumentano, infatti, gli effetti della cosiddetta 'fame di pelle' in era Covid: già dopo poche settimane senza stringere mani o dare abbracci, il 60% degli intervistati ...Il 'rendering' del nuovo Air Force One - Cnn - Video . Un aereo presidenziale supersonico, in grado di volare oltre i 2.200 chilometri orari, dalla tecnologia futuristica e dal design così ...Domani, giorno di Pasqua, alle 11.10 partirà da Milano Malpensa il primo volo italiano Covid free diretto negli Stati Uniti. Dopo un anno e mezzo di pandemia, grazie ai vaccini, anche gli spazi aerei ...E' il gennaio 2017 e tutti - opinionisti e giornali compresi - hanno ormai digerito la notizia: l'outsider è diventato 45esimo presidente degli Stati Uniti. Ora è ufficiale: il tycoon è tornato.