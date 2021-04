Sport e passeggiate a Pasqua in zona rossa: cosa si può fare (Di sabato 3 aprile 2021) Il 3, 4 e 5 aprile 2021 , su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse . Così, vediamo tra Sport, attività motoria e passeggiate cosa è conentito e cosa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Il 3, 4 e 5 aprile 2021 , su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse . Così, vediamo tra, attività motoria eè conentito e...

Ultime Notizie dalla rete : Sport passeggiate Sport e passeggiate a Pasqua in zona rossa: cosa si può fare Il 3, 4 e 5 aprile 2021 , su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse . Così, vediamo tra sport, attività motoria e passeggiate cosa è conentito e cosa invece è vietato. Sabato in zona rossa: cosa si può fare Attività motoria L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta ...

Covid a Catanzaro, ulteriore stretta di Abramo: stop a passeggiate e sport su spiaggia, lungomare e pinete Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, dalle ore 9 alle 22, sarà vietato il passeggio, lo stazionamento e lo svolgimento di attività motorie e sportive sui lungomare dei quartieri Lido e Giovino, ...

