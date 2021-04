**Spionaggio: Meloni, ‘Draghi riferisca in Parlamento su vicenda Biot’** (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio Draghi riferisca subito in Parlamento sul caso Biot. Come Fratelli d’Italia abbiamo già inviato la richiesta di informativa urgente ai presidenti delle Camere Fico e Casellati, ma non abbiamo ricevuto risposte. Serve chiarezza immediata su una vicenda che tocca la sicurezza nazionale e la difesa dei nostri interessi”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio Draghisubito insul caso Biot. Come Fratelli d’Italia abbiamo già inviato la richiesta di informativa urgente ai presidenti delle Camere Fico e Casellati, ma non abbiamo ricevuto risposte. Serve chiarezza immediata su unache tocca la sicurezza nazionale e la difesa dei nostri interessi”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : **Spionaggio: Meloni, 'Draghi riferisca in Parlamento su vicenda Biot'**... - LuciaLena2 : RT @ilruttosovrano: Salvini e Meloni in silenzio per la vicenda di spionaggio, stanno aspettando istruzioni da Mosca. #Biot - aguari68 : RT @ilruttosovrano: Salvini e Meloni in silenzio per la vicenda di spionaggio, stanno aspettando istruzioni da Mosca. #Biot - simosimotw : RT @ilriformista: Tutto fermo al Copasir dal 20 gennaio, nonostante lo scandalo dello spionaggio sull’asse Roma-Mosca - INotizie24 : RT @FBigliardo: ??Ma quei patrioti che difendevano i confini della nazione da 4 disgraziati in mare non fanno manco un post sullo spionaggio… -

