Spie russe: emergono i contatti tra Nemudrov con Lega e Savoini (Di sabato 3 aprile 2021) Una vicenda oscura che ha fatto ritornare in mente tanti passaggi ancora poco chiari della vicenda del Metropol. "Salvini deve chiarire al piu' presto i rapporti tra la Lega e Aleksej Nemudrov, il ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Una vicenda oscura che ha fatto ritornare in mente tanti passaggi ancora poco chiari della vicenda del Metropol. "Salvini deve chiarire al piu' presto i rapporti tra lae Aleksej, il ...

Advertising

rtl1025 : ?? '#Spie russe col Partito democratico? L'unica certezza in questa brutta storia è che #Biot, il militare italiano… - viaggrego : #Lockdown, #Sallusti fa a pezzi il “carceriere” #Speranza: “Altro che #spie russe, in Italia si è insediato un… - mimmomaiello : RT @jacopo_iacoboni: La spia Alexander Korshunov (ricercata da FBI) estradata a Mosca La parata di veicoli militari e spie russe negli “ai… - sardikus : RT @Iperbole_: Qualcuno di voi ha letto o sentito Salvini-Meloni dire qualcosa sulle spie russe in Italia? No, perché quando sbarcano dis… - Gabriele_fisico : RT @globalistIT: -