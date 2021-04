Spezia, Meluso: «Siamo amareggiati, oggi il VAR ha sbagliato su Acerbi» (Di sabato 3 aprile 2021) Il Direttore Generale dell’Area Tecnica dello Spezia Mauro Meluso ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la gara contro la Lazio. Le sue parole Il Direttore Generale dell’Area Tecnica dello Spezia Mauro Meluso ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la gara contro la Lazio. Le sue parole. VAR – «Siamo amareggiati, perché Siamo convinti che la nostra prestazione meritasse almeno un punto. Io sono consapevole che tutti facciano errori, io in primis, ma così come anche i calciatori in campo; oggi però credo che a sbagliare sia stata la squadra VAR. Son dell’idea che quello non fosse rigore e non doveva essere concesso allo stesso modo del tocco di mano di Acerbi, avvenuto poco prima e non sanzionato. Credo che sia una scelta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Il Direttore Generale dell’Area Tecnica delloMauroha parlato ai canali ufficiali del club dopo la gara contro la Lazio. Le sue parole Il Direttore Generale dell’Area Tecnica delloMauroha parlato ai canali ufficiali del club dopo la gara contro la Lazio. Le sue parole. VAR – «, perchéconvinti che la nostra prestazione meritasse almeno un punto. Io sono consapevole che tutti facciano errori, io in primis, ma così come anche i calciatori in campo;però credo che a sbagliare sia stata la squadra VAR. Son dell’idea che quello non fosse rigore e non doveva essere concesso allo stesso modo del tocco di mano di, avvenuto poco prima e non sanzionato. Credo che sia una scelta ...

Advertising

Spezia_1906 : ?? 'Decisione dell'arbitro discutibile. Sbagliamo tutti, oggi lo ha fatto il VAR' ?? 'Peccato, meritavamo almeno il… - JuriLertora : #LazioSpezia #Spezia, Meluso: “Siamo rammaricati per questa sconfitta. I rigori? Oggi ha sbagliato il VAR” - - Spezia_1906 : ?? Parla il collaboratore di #Meluso ?? Ecco come si fa mercato allo #Spezia - Spezia_1906 : ?? 'Di mercato non parlo, prima la salvezza' ???? Agli americani sottoposto il tema rinnovi ?? E sul futuro... Parola a… - LecceCalcio : Meluso: “Io accostato al Napoli? Solo voci, mi godo i nazionali dello Spezia” - -