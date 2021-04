Space Jam: New Legends, il trailer italiano dell’atteso sequel (Di sabato 3 aprile 2021) È ora disponibile il trailer italiano di Space Jam: New Legends, atteso sequel del film di successo del 1996 a base di basket e Looney Tunes. È ora disponibile il trailer italiano di Space Jam: New Legends, atteso sequel del film di successo del 1996 a base di basket e Looney Tunes. Questa volta al posto di Michael Jordan c'è LeBron James, intrappolato all'interno di un server, la cui manifestazione fisica (Don Cheadle) lo costringe a giocare una partita. Ragion per cui il campione dovrà farsi aiutare da Bugs Bunny e compagnia bella. Space Jam: A New Legacy uscirà il 16 luglio nelle sale americane e sulla piattaforma HBO Max, mentre in Italia lo vedremo a settembre. Come si vede nel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) È ora disponibile ildiJam: New, attesodel film di successo del 1996 a base di basket e Looney Tunes. È ora disponibile ildiJam: New, attesodel film di successo del 1996 a base di basket e Looney Tunes. Questa volta al posto di Michael Jordan c'è LeBron James, intrappolato all'interno di un server, la cui manifestazione fisica (Don Cheadle) lo costringe a giocare una partita. Ragion per cui il campione dovrà farsi aiutare da Bugs Bunny e compagnia bella.Jam: A New Legacy uscirà il 16 luglio nelle sale americane e sulla piattaforma HBO Max, mentre in Italia lo vedremo a settembre. Come si vede nel ...

