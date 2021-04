Space Jam 2: online il trailer ufficiale del film con LeBron James (Di sabato 3 aprile 2021) E’ online il primo trailer ufficiale di Space Jam 2. Il film con protagonisti i Looney Tunes e LeBron James arriverà nei cinema a luglio Dopo tanta attesa, è stato rilasciato il primo trailer di Space Jam 2, dal titolo ‘Space Jam: A New Legacy’, il film con protagonisti i Looney Tunes e la stella della NBA LeBron James. La pellicola con Malcom D. Lee in cabina di regia sarà il sequel della celebre opera del 1996 con Michael Jordan, Bugs Bunny e i suoi amici. Data d’uscita e Trama Il film debutterà nei cinema americani e su HBO Max il prossimo 16 Luglio 2021. In Italia, invece, arriverà nel mese di Settembre. La trama della pellicola, resa ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) E’il primodiJam 2. Ilcon protagonisti i Looney Tunes earriverà nei cinema a luglio Dopo tanta attesa, è stato rilasciato il primodiJam 2, dal titolo ‘Jam: A New Legacy’, ilcon protagonisti i Looney Tunes e la stella della NBA. La pellicola con Malcom D. Lee in cabina di regia sarà il sequel della celebre opera del 1996 con Michael Jordan, Bugs Bunny e i suoi amici. Data d’uscita e Trama Ildebutterà nei cinema americani e su HBO Max il prossimo 16 Luglio 2021. In Italia, invece, arriverà nel mese di Settembre. La trama della pellicola, resa ...

