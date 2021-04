Southampton-Burnley domenica | ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 3 aprile 2021) L’unico traguardo per questi due club è quello di evitare scivoloni che potrebbero costringerli a un finale meno tranquillo del previsto, sopratutto per la formazione guidata da Ralph Hasenhüttl, che era accreditata di chance da prime dieci. Ilaveva vinto solo una delle ultime dodici partite di Premier League prima della pausa internazionale, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Southampton Burnley

Il Veggente

1 (ore 13) Match valido per la trentesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0 - 3 contro il Bournemouth e in classifica sono ...... Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Nick Pope () ... Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward - Prowse () ...Southampton-Burnley è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Due settimane fa, ...Triestina-Padova è una partita valida per la 34^ giornata del girone B si Serie C: diretta tv, streaming, pronostici e formazioni.