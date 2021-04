SONDAGGIO | il tuo pronostico di Casertana-Palermo Come finirà? 1-X-2

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilsi proietta alla sfida contro la.I rosanero di Giacomo Filippi alle ore 13.00 affronteranno all'”Alberto Pinto' i campani nella gara valida per la 34a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi checon un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1445”

PARTECIPA ALISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook Cosa troverai nelQual è ilruolo? Docente Personale Ata Dirigente Altro Qual è il ...