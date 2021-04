Sondaggi politici elettorali oggi 3 aprile 2021 | Lega | da 3 anni il consenso non era così basso

Leggi su tpi

(Di sabato 3 aprile 2021)– Ladi Matteo Salvini scende sotto il 23 per cento per la prima volta in quasi 3, portandosi al 22,9 per cento (era al 23,3 per cento due settimane fa). È quanto emerge dalla Supermedia deirealizzata da Youtrend prendendo in esame le rilevazioni dei principali istituti condotte nell’ultima settimana. Per trovare il Carroccio a un livellodielettorale bisogna risalire al maggio 2018. Il calo maggiore, peraltro, non è quello della– che comunque rimane il primo partito del ...