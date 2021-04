Solo Lula può sconfiggere Jair Bolsonaro (Di sabato 3 aprile 2021) Il Brasile deve impegnarsi per un cambiamento generazionale e restituire al paese la fiducia nella democrazia. Ma ora la cosa più urgente è cacciare l’attuale presidente. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Il Brasile deve impegnarsi per un cambiamento generazionale e restituire al paese la fiducia nella democrazia. Ma ora la cosa più urgente è cacciare l’attuale presidente. Leggi

Advertising

lula__2704 : RT @themoon_Lilo: Niall ci scherza su, ma è ovvio che ci rimane male come è giusto che sia per un artista del suo livello (ha vinto tre BMI… - lula__2704 : RT @la_ificouldfly: non parlo che è meglio retwitto solo - lula__2704 : RT @AV3NGST: se non nominato Louis o Harry ai Brits solo perché 'se nominiamo uno non possiamo nominare l'altro a causa della ship' io vi f… - CdT_Online : Il presidente Jair Bolsonaro ha cambiato in un colpo solo altri sei ministri, una mossa per consolidare il proprio… - IsMadeInItaly_T : @carloemme50 Vi racconto cosa è successo in Brasile, poi giudicate voi il governo di Cuba Lula aveva fatto arrivare… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo Lula Solo Lula può sconfiggere Jair Bolsonaro In un recente sondaggio il 50 per cento dei brasiliani ha detto che voterà o potrebbe votare per Lula. Bolsonaro è al secondo posto con il 38 per cento. Secondo lo stesso sondaggio, il 56 per cento ...

Covid: atto vandalico a Brescia, bottiglia incendiaria contro centro vaccini Le bottiglie incendiarie sarebbero state due, ma solo una ha colpito una struttura del centro. L'... Read More World Brasile: Lula, 'Potrei candidarmi nel 2022, se fosse necessario' 3 Aprile 2021 L'ex ...

Solo Lula può sconfiggere Jair Bolsonaro - Carol Pires Internazionale Solo Lula può sconfiggere Jair Bolsonaro Il Brasile deve impegnarsi per un cambiamento generazionale e restituire al paese la fiducia nella democrazia. Ma ora la cosa più urgente è cacciare l’attuale presidente. Leggi ...

Militari e imprenditori voltano le spalle a Bolsonaro l’incapace La folle gestione del paese, dagli affari interni a quelli esteri, preoccupa anche chi aveva decretato la fortuna del presidente. Il mito sempre più isolato, attorniato solo dai suoi fedelissimi incap ...

In un recente sondaggio il 50 per cento dei brasiliani ha detto che voterà o potrebbe votare per. Bolsonaro è al secondo posto con il 38 per cento. Secondo lo stesso sondaggio, il 56 per cento ...Le bottiglie incendiarie sarebbero state due, mauna ha colpito una struttura del centro. L'... Read More World Brasile:, 'Potrei candidarmi nel 2022, se fosse necessario' 3 Aprile 2021 L'ex ...Il Brasile deve impegnarsi per un cambiamento generazionale e restituire al paese la fiducia nella democrazia. Ma ora la cosa più urgente è cacciare l’attuale presidente. Leggi ...La folle gestione del paese, dagli affari interni a quelli esteri, preoccupa anche chi aveva decretato la fortuna del presidente. Il mito sempre più isolato, attorniato solo dai suoi fedelissimi incap ...