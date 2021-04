Sinner in finale a Miami ancora teenager: come lui solo Agassi, Nadal e Djokovic (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner ha seguito le orme di tre grandi del tennis di tutti i tempi diventando il quarto teenager nella storia a raggiungere una finale del singolare maschile a Miami. Il 19enne azzurro, con il successo sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, segue le orme di ‘mostri sacri’ del tennis come Andre Agassi, Rafael Nadal e Novak Djokovic, tutti e tre diventati poi numeri 1 al mondo. Agassi, nel 1990, e Djokovic, nel 2007, furono entrambi vincitori ancora teenagers del torneo statunitense battendo rispettivamente Stefan Edberg e Guillermo Canas nelle rispettive finali. Nadal ha invece perso contro Roger Federer nella finalissima del 2005. Tanti i complimenti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Jannikha seguito le orme di tre grandi del tennis di tutti i tempi diventando il quartonella storia a raggiungere unadel singolare maschile a. Il 19enne azzurro, con il successo sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, segue le orme di ‘mostri sacri’ del tennisAndre, Rafaele Novak, tutti e tre diventati poi numeri 1 al mondo., nel 1990, e, nel 2007, furono entrambi vincitoris del torneo statunitense battendo rispettivamente Stefan Edberg e Guillermo Canas nelle rispettive finali.ha invece perso contro Roger Federer nella finalissima del 2005. Tanti i complimenti a ...

