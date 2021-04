Sinner-Hurkacz, Finale Masters 1000 Miami: le quote per le scommesse. Italiano favorito (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner si sta preparando per disputare la Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00). Il 19enne ha davanti a sé soltanto un ultimo ostacolo: si tratta del polacco Hubert Hurkacz, rivale non imbattibile ma che sta vivendo un magico momento di grazia e che sarà in grado di impensierire l’azzurro. Jannik Sinner, che ha nel mirino la top-20 del ranking ATP, insegue il suo terzo trofeo nel circuito maggioe dopo aver già messo le mani su due ATP 250 e aver raggiunto i quarti di Finale all’ultimo Roland Garros. L’altoatesino è il favore della vigilia secondo i bookmarkers. Le quote per le scommesse fornite dagli allibratori parlano molto chiaro. La Snai quota a 1.60 il successo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Janniksi sta preparando per disputare ladeldi, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00). Il 19enne ha davanti a sé soltanto un ultimo ostacolo: si tratta del polacco Hubert, rivale non imbattibile ma che sta vivendo un magico momento di grazia e che sarà in grado di impensierire l’azzurro. Jannik, che ha nel mirino la top-20 del ranking ATP, insegue il suo terzo trofeo nel circuito maggioe dopo aver già messo le mani su due ATP 250 e aver raggiunto i quarti diall’ultimo Roland Garros. L’altoatesino è il favore della vigilia secondo i bookmarkers. Leper lefornite dagli allibratori parlano molto chiaro. La Snai quota a 1.60 il successo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - AndreaAAmato : #AscoltiTv digital e pay: marcia pasquale di Sinner verso consensi popolari. In finale a Miami contro Hurkacz, ma a… - Fprime86 : RT @SkySport: ATP MIAMI Domenica 4 aprile #SinnerHurkacz: la finale In diretta alle 19 su Sky ?? -