Sindaco marchigiano rinunciò al vaccino, è in ospedale per Covid. “Un politico deve fare così” (video) (Di sabato 3 aprile 2021) «Sto migliorando notevolmente, sono stati fatti dei bei progressi, ma non si vede ancora la via d’uscita». Lo ha detto intervendo a Mattino Cinque Alfredo Cesarini, Sindaco di Santa Maria Nuova (Ancona), ricoverato in ospedale per coronavirus, dopo aver ceduto la dose del vaccino a cui aveva diritto. A scanso di equovici, il Sindaco Cesarini non è un no vax. Anzi. Ma ha fatto una scelta da autentico “primo cittadino”. «La mia non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto – spiega il Sindaco marchigiano – però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le regole». La diretta a Mattino Cinque del Sindaco marchigiano Il primo cittadino di Santa Maria Nuova ha raccontato di essere costantemente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) «Sto migliorando notevolmente, sono stati fatti dei bei progressi, ma non si vede ancora la via d’uscita». Lo ha detto intervendo a Mattino Cinque Alfredo Cesarini,di Santa Maria Nuova (Ancona), ricoverato inper coronavirus, dopo aver ceduto la dose dela cui aveva diritto. A scanso di equovici, ilCesarini non è un no vax. Anzi. Ma ha fatto una scelta da autentico “primo cittadino”. «La mia non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto – spiega il– però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le regole». La diretta a Mattino Cinque delIl primo cittadino di Santa Maria Nuova ha raccontato di essere costantemente ...

Advertising

mattino5 : 'E' il ritardo accumulato nei mesi passati, che poi porta a queste situazioni in cui qualcuno si sacrifica e ne pag… - teainbeijing : RT @IlyP90: Ecco, in esclusiva per voi, l'anteprima di quello che succederà nei prossimi giorni, ovvero il Sindaco di Osimo che premia il n… - SecolodItalia1 : Sindaco marchigiano rinunciò al vaccino, è in ospedale per Covid. “Un politico deve fare così” (video)… - IFrangioni : RT @IlyP90: Ecco, in esclusiva per voi, l'anteprima di quello che succederà nei prossimi giorni, ovvero il Sindaco di Osimo che premia il n… - nancy05111327 : RT @IlyP90: Ecco, in esclusiva per voi, l'anteprima di quello che succederà nei prossimi giorni, ovvero il Sindaco di Osimo che premia il n… -