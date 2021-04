Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | la verità sul matrimonio mai arrivato

Leggi su altranotizia

(Di sabato 3 aprile 2021)formano una coppia affiatata e felice, ma allora perché non si sono mai sposati? Ecco le parole dalla famosa conduttrice.(Getty Images)Come ogni sabato pomeriggio, torna oggi alle 15:30 su Canale 5 la splendidacon il suo Verissimo. Ospiti di oggi tantissimi personaggi dello spettacolo e anche del cinema e della musica italiana. La padrona di casa scambierà quattro chiacchiere con Max Pezzali, che presenterà il suo nuovo libro “Max90”. Intervisterà inoltre lo scrittore Fabio Volo, che invece parlarà del film in uscita domenica Genitori vs influencer, pellicola che vede la partecipazione ...