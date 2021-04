Si può giocare a tennis dal 15 marzo con il nuovo decreto? Zona rossa e arancione (Di sabato 3 aprile 2021) In attesa del nuovo decreto, avanzano le domande da parte di appassionati e agonisti in merito alla possibilità di praticare o meno il tennis a partire dal 15 marzo. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in Zona rossa, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni in Zona rossa a partire da lunedì 15 marzo dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto e Marche. SI PUO’ giocare A PADEL DAL 15 marzo? Sorridono invece le persone che vivono nelle zone arancioni, dove invece rimarrà il via libera all’aperto, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) In attesa del, avanzano le domande da parte di appassionati e agonisti in merito alla possibilità di praticare o meno ila partire dal 15. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni ina partire da lunedì 15dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto e Marche. SI PUO’A PADEL DAL 15? Sorridono invece le persone che vivono nelle zone arancioni, dove invece rimarrà il via libera all’aperto, ...

