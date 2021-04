Si può giocare a padel dal 15 marzo con il nuovo decreto? Zona rossa e arancione (Di sabato 3 aprile 2021) L’ultimo decreto ha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del padel, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative al padel saranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in Zona rossa, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni in Zona rossa a partire da lunedì 15 marzo dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) L’ultimoha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative alsaranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni ina partire da lunedì 15dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ...

