Shampoo anti giallo fai da te: solo 2 ingredienti, efficace ed economico. (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco una soluzione fai da te davvero incredibile ed efficace: uno Shampoo anti giallo da realizzare con soli 2 ingredienti. Se siete delle bionde convinte, sapete bene che spesso il colore si altera, rovinando il look e facendo assumere alla chioma un aspetto paglierino non propriamente gradevole né alla vista né al tatto. Questo accade perché la decolorazione finisce per indebolire i fusti e desquamarli. L’aggressività dei trattamenti sul delicato ph pilifero tende a danneggiarlo in maniera spesso irreversibile. Così, si finisce per ricorrere a metodi drastici e a tagliare i capelli per ritrovare morbidezza e una nuance accettabile. Ma è davvero l’unica strada percorribile? Certo che no! Fate un respiro profondo, non demoralizzatevi, ma controllate di avere disponibili in dispensa questi due ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco una soluzione fai da te davvero incredibile ed: unoda realizzare con soli 2. Se siete delle bionde convinte, sapete bene che spesso il colore si altera, rovinando il look e facendo assumere alla chioma un aspetto paglierino non propriamente gradevole né alla vista né al tatto. Questo accade perché la decolorazione finisce per indebolire i fusti e desquamarli. L’aggressività dei trattamenti sul delicato ph pilifero tende a danneggiarlo in maniera spesso irreversibile. Così, si finisce per ricorrere a metodi drastici e a tagliare i capelli per ritrovare morbidezza e una nuance accettabile. Ma è davvero l’unica strada percorribile? Certo che no! Fate un respiro profondo, non demoralizzatevi, ma controllate di avere disponibili in dispensa questi due ...

Advertising

odetotheoasis : @congagray JSJSJSJJS si dios le voy a comrpar un shampoo anti caspa ah - AndreaM54602239 : Qualcuno porti uno shampoo anti-giallo per Drusilla o una tinta più scura ... perché pannocchia non se po’ vedè… - Marco_dreams : @ENobili @robertodp1958 @CecioniBarbara @Simone76229921 @MauroV1968 @trescogli @mbosisioCPE C’è stato un ritorno do… - martabelliti : @knownasalice Perché il giallo canarino stile vestito della regina elisabetta al matrimonio del nipote shampoo anti forfora? - enearodriguez : sto tenendo in posa lo shampoo anti giallo e mio babbo si è incazzato pensando stessi facendo i capelli viola.... ma t’appost -