Sette italiani su 10 rinviano gli esami di prevenzione. Il 40% rinuncia alle cure causa Covid (Di sabato 3 aprile 2021) L'onda lunga della pandemia continua a far sentire i suoi nefasti effetti sulla sanità. C'è stato un calo di oltre due milioni di screening oncologici tra gennaio e Settembre 2020. Mentre la rinuncia alle cure è quasi raddoppiata rispetto al 2019. Sette cittadini su 10 hanno rinviato visite e appuntamenti per esami di prevenzione senza fissarne di nuovi. Lo sottolinea il Rapporto di marzo di Salutequità. La diagnosi precoce è essenziale per salvare vite «Va colmato questo gap – spiega Stefania Gori, presidente di Ropi, rete oncologica pazienti – per tornare a garantire la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. E contemporaneamente andranno gettate le basi per la nuova oncologia post Covid, con percorsi protetti e misure di ...

