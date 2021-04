Servizio 118, Ficco (Saues): Scongiurare la fuga dei convenzionati, serve il passaggio alla dipendenza (Di sabato 3 aprile 2021) “Il passaggio dei medici convenzionati di emergenza territoriale alla dipendenza è fondamentale per scongiurarne la fuga dal Servizio”. E quanto è stato deliberato all’unanimità dal consiglio nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, che ha conferito al presidente nazionale Paolo Ficco il mandato a trasmettere al Governo la richiesta di emanare una norma che consenta alle Asl l’inquadramento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza nei servizi di emergenza territoriale, “un ruolo – ricorda Ficco – al quale questi professionisti, impegnati in prima linea nel Servizio 118, aspirano da almeno 10 anni”. “Aprire a questa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) “Ildei medicidi emergenza territorialeè fondamentale per scongiurarne ladal”. E quanto è stato deliberato all’unanimità dal consiglio nazionale del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, che ha conferito al presidente nazionale Paoloil mandato a trasmettere al Governo la richiesta di emanare una norma che consenta alle Asl l’inquadramento nel ruolo sanitario dei mediciche hanno maturato almeno cinque anni di esperienza nei servizi di emergenza territoriale, “un ruolo – ricorda– al quale questi professionisti, impegnati in prima linea nel118, aspirano da almeno 10 anni”. “Aprire a questa ...

