Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di sabato 3 aprile 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Ogni dieci disastri, di cui nove italiani, Netflix tira fuori un capolavoro. È il caso di “Wildlife”, opera prima di Paul Dano, film uscito nel 2018 nei cinema americani e clamorosamente snobbato nonostante un cast d’eccezione: Jake Gyllenhaall e Carey Mulligan. Lei, diciamolo subito, ampiamente da Oscar. Siamo nel Montana, nel 1960, e nel racconto di enorme forza narrativa da grande classico, una famiglia affronta diverse vicissitudini legate alle primi crisi depressive post-belliche e al benessere conquistato. Il film è tratto da un libro di Richard Ford, e teoricamente il film non dovrebbe reggere l’impatto di un regista alla prima esperienza. Invece, seppur senza uno stile definito a tratti, tra ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021)in tv: la rubrica di TPI Ogni dieci disastri, di cui nove italiani, Netflix tira fuori un capolavoro. È il caso di “Wildlife”, opera prima di Paul Dano,uscito nel 2018 nei cinema americani e clamorosamente snobbato nonostante un cast d’eccezione: Jake Gyllenhaall e Carey Mulligan. Lei, diciamolo subito, ampiamente da Oscar. Siamo nel Montana, nel 1960, e nel racconto di enorme forza narrativa da grande classico, una famiglia affronta diverse vicissitudini legate alle primi crisi depressive post-belliche e al benessere conquistato. Ilè tratto da un libro di Richard Ford, e teoricamente ilnon dovrebbe reggere l’impatto di unalla prima esperienza. Invece, seppur senza uno stile definito a tratti, tra ...

