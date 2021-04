Serie C, vittorie per Triestina e Alessandria nelle gare serali (Di sabato 3 aprile 2021) nelle gare serali di Serie C, valide per la 34a giornata, sono arrivati i successi della Triestina, di misura sulla capolista Padova, e dell’Alessandria (2-0 sulla Juventus U23). GIRONE A Alessandria-Juventus U23 2-0 (Eusepi 35? e 72?)GIRONE B Triestina-Padova 1-0 (Gomez 65?) Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021)diC, valide per la 34a giornata, sono arrivati i successi della, di misura sulla capolista Padova, e dell’(2-0 sulla Juventus U23). GIRONE A-Juventus U23 2-0 (Eusepi 35? e 72?)GIRONE B-Padova 1-0 (Gomez 65?) Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

