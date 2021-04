Serie C | Ternana-Avellino | le probabili formazioni del match

(Di sabato 3 aprile 2021)è il big-della 34a giornata del campionato diC girone C, che al “Liberati” dalle 15.00, potrebbe certificare il passaggio matematico delle Fere inB. Gara da seguire, anche perché gli irpini, dal canto loro, non possono decelerare proprio ora. Queste leche saranno scelte dai due tecnici. Il momento dellaI rossoverdi arrivano alla super sfida di questo pomeriggio, dopo cinque successi consecutivi. Domenica scorsa, in quel di Bisceglie, le Fere hanno avuto la meglio sui nerazzurri di mister Papagni per 2-1, con i gol di Paghera e Suagher, seguiti dalla rete della bandoera messa a segno da Cecconi. I 78 punti guadagnati dalla compagine umbra in 31 partite (24 vittorie, 6 pareggi, 1 ...

Advertising

infoitsport : Ternana a un passo dalla Serie B e dal primo verdetto stagionale del calcio italiano - tuttoggi : La possibile promozione della Ternana in serie B, che potrebbe arrivare direttamente sabato prossimo 3 aprile, preo… - Daniele20052013 : Ternana a un passo dalla Serie B e dal primo verdetto stagionale del calcio italiano - Monsieurdosto : - TernanaNews : La Ternana può festeggiare la Serie B sabato se… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ternana

LaC torna in campo per il turno pasquale e lapotrebbe avere un doppio motivo per festeggiare la festività: con un pareggio dentro casa con l'Avellino gli uomini di Lucarelli avrebbero la ...... cioè Catania Viterbese, Potenza Juve Stabia, Teramo Turris,Avellino, Vibonese Bari e Virtus Francavilla Cavese, infine avremo alle ore 17.30 Catanzaro Bisceglie. RISULTATIC, ...L'Avellino si gioca buona parte della stagione nei prossimi due turni di campionato. Prima in casa della capolista, poi al Partenio-Lombardi contro il Bari, principale antagonista per il ...In attesa della partita del 3 aprile 2021 che potrebbe decretare la promozione matematica della Ternana in serie B proponiamo le interviste più belle fatte durante l'anno Avere ...